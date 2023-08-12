Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Rambler&Co выяснил, сколько россиян предпочитают занятия спортом

Опрос: почти 43% россиян занимаются различными видами физической активности

close
100%
Иллюстрация к исследованию сгенерирована нейросетью Сбера Kandinsky 2.2.

Почти половина (43%) россиян занимаются теми или иными видами физической активности, а 8% намерены начать занятия спортом, выяснили «СберСтрахование», «СберСтрахование жизни» и медиахолдинг Rambler&Co накануне Дня физкультурника, который в России в этом году отмечается 12 августа.

Как показал опрос, чаще всего россияне выбирают фитнес: ему отдают предпочтение 20%. За ним идут бег (14%), плавание (11%), велоспорт (7%), йога и теннис (по 4%). 40% респондентов занимаются другими видами физической активности.
При этом, 71% россиян занимаются спортом для улучшения самочувствия и здоровья. Каждый десятый — чтобы отвлекаться от проблем и лучше справляться со стрессом, а 9% — любят ставить перед собой цели, в том числе профессиональные, и достигать их.

Также аналитики выяснили, что 35% опрошенных занимаются физической активностью в спортивном зале, 21% — дома, 16% — на специально оборудованных городских площадках, 8% посещают спортзал на работе. У каждого пятого (20%) респондента есть тренер.

Что касается финансовой стороны вопроса, то почти половина (48%) участников опроса не тратят деньги на спорт, тренируясь дома или на общедоступных специализированных площадках. Каждый пятый (18%) ежемесячно тратит на занятия спортом от 5 до 10 тыс. рублей, каждый седьмой (15%) — от 1 до 3 тыс. рублей, каждый восьмой (13%) — до 1 тыс. рублей, а каждый семнадцатый (6%) — от 3 до 5 тыс. рублей.

Исследование проводилось с 27 июля по 3 августа 2023 года. Участие в опросе приняли 185 215 жителей российских городов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях