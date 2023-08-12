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Путин поздравил россиян с Днем физкультурника

Путин: развитию физкультурного движения в России уделяется приоритетное внимание

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«В России развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что в РФ строятся и открываются спортивные комплексы, ледовые арены и стадионы.

По его словам, все они способствуют популяризации спорта.

6 августа президент Владимир Путин поздравил железнодорожников России с профессиональным праздником. Он отметил, что одним из приоритетов железнодорожной отрасли станет цифровизация услуг и обновление дорог, подвижных составов и инфраструктуры.

5 августа Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), летчика Николая Кульпова с юбилеем. Летчику исполнилось 100 лет.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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