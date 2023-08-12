Число жертв пожаров на Гавайях увеличилось до 80

Управление округа Мауи (штат Гавайи) сообщило об увеличении числа жертв пожаров на Гавайях. Об этом говорится на сайте округа.

«Число погибших составляет 80», — отмечается в публикации.

Уточняется, что спасатели продолжают выполнять работы по тушению пожаров в городах Лахайна, Пулеху и Кихеи.

До этого сообщалось, что из-за стихийного бедствия сотни местных жителей эвакуировали. В некоторых частях острова Мауи, где вспыхнул пожар, пришлось перекрывать дороги. Такие меры властей связаны с тем, что огонь слишком близко подступил к домам.

Некоторые не могут дозвониться до экстренных служб из-за проблем со связью на острове.

Также Грин отмечал, что окончательное число жертв может оказаться значительно больше 60.

Представители посольства Российской Федерации в Соединенных Штатах сообщали, что готовы помочь гражданам России, оказавшимся на острове в момент пожаров. В дипмиссии подчеркнули, что активно отслеживают ситуацию.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.