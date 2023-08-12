На Украине полицейским разрешили конфисковывать автомобили без привлечения понятых, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

«Теперь полицейские смогут осматривать и конфисковывать автомобили без привлечения понятых», — говорится в сообщении.

При этом фото- или видеофиксации процесса до сих пор необходима.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что власти страны готовятся ужесточить контроль за получателями социальных выплат.

По данным издания, основной акцент делается на отмену выплат гражданам Украины, которые находятся за границей продолжительное время — свыше 30 суток подряд. Такие меры уже применяются к получателям субсидий и временно-перемещенным лицам, а также планируется ввести для претендующих на пособия по безработицы.

Целью таких мер называют предотвращений ситуаций, в которых украинцы одновременно получают пособия в странах ЕС и на Украине.

При этом глава Всеукраинской ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что такая политика может заставить некоторы украинских беженцев отказаться от возвращению на родину.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.