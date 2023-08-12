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Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

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Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины. Об этом свидетельствует карта Министерства цифровой трансформации Украины.

По данным онлайн-карты, тревога в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Кировоградской областях прозвучала в 10:03.

В 10:04 тревогу объявили в Сумской, Харьковской и Одесской областях.

Воздушную тревогу в ночь на 12 августа объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации республики. Кроме того, сирены включили в Одесской области. Глава Одесской военной администрации Олег Кипер подтвердил эту информацию.

Позднее стало известно, что административные здания и объекты критической инфраструктуры повреждены в населенных пунктах, расположенных в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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