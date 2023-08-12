Мэр Кривого Рога подтвердил взрывы в городе

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале подтвердил взрывы в городе.

«Кривой Рог. Взрывы», — написал он.

Он призвал местных жителей не вести фото- и видеосъемку и не публиковать кадры в социальных сетях.

Ранее в подконтрольном киевским властям городе Запорожье произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

Подробной информации о причинах взрыва пока нет.

В настоящий момент в подконтрольной Киеву части Запорожской области действует воздушная тревога.

До этого о взрывах в Запорожье сообщалось в ночь с 7 на 8 августа.

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