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Религиозная община в Черновицкой области перешла к раскольнической ПЦУ

Администрация Черновицкой области: община УПЦ перешла к раскольнической ПЦУ

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РИА «Новости»

Религиозная община в селе Ивановцы Черновицкой области на западе Украины вышла из состава канонической Украинской православной церкви (УПЦ), чтобы примкнуть к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает областная военная администрация.

«Еще одна религиозная община Буковины официально перешла из УПЦ в ПЦУ», — уточнили в администрации.

По данным властей, уже провели государственную регистрацию изменений в сведения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГР) о сельской общине, которая изменила свое каноническое подчинение, перейдя под управление ПЦУ.

11 августа в Киеве поддержали петицию об ограничении деятельности канонической УПЦ. Документ, в котором речь идет о расторжении всех договоров аренды с УПЦ, проведении инвентаризации земельных участков и лишении права пользования ими опубликовали 13 июня. Петиция уже собрала более шести тысяч голосов из необходимых для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским 25 тысяч.

Ранее в Киеве запретили УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра».

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