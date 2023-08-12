В подконтрольной ВСУ Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры

Административные здания и объекты критической инфраструктуры повреждены в населенных пунктах, расположенных в подконтрольной Киеву части Херсонщины. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждены административные здания и объекты критической инфраструктуры в населенных пунктах.

Воздушную тревогу в ночь на 12 августа объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации республики. Кроме того, сирены включили в Одесской области. Глава Одесской военной администрации Олег Кипер подтвердил эту информацию.

2 августа в Одесской области заявили о повреждении ряда портовых объектов. Взрыв разрушил элеватор и зерновое хранилище. Существенные разрушения получили многоэтажные административные здания.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.