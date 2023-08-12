COVID-19 может изменить цвет ног у мужчин в вертикальном положении тела, сообщается в статье в журнале Lancet.

По данным ученых, тридцатитрехлетний мужчина на протяжении полугода жаловался на быструю смену цвета ног на багровый при положении стоя. При этом цвет его ног возвращался в обычное состояние, когда он ложился.

Врачи диагностировали у пациента нарушение работы вегетативной нервной системы, связанное с длительным коронавирусом. Изменение цвета ног связано со скоплением венозной крови.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за месяц число заражений коронавирусом в мире увеличилось почти вдвое — на 80%.

По данным организации, за период с 10 июля по 6 августа число заражений составило почти 1,5 млн, а летальных исходов — 2,5 тыс. человек. Отмечается, что число летальных исходов за месяц при этом сократилось на 57% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.