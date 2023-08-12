В Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов после прорыва дамбы

Жителей микрорайона «7 ветров» в Уссурийске эвакуируют из-за опасного подъема уровня воды в результате прорыва дамбы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края в официальном Telegram-канале.

«Городской прокурор Дмитрий Дениш на месте координирует мероприятия по эвакуации», — указывается в публикации.

По информации надзорного органа, вода прибывает к первым этажам нескольких домов микрорайона.

Как уточнили в пресс-службе, людей эвакуируют силами МЧС. Уссурийская прокуратура и администрация сейчас изучают обращения местных жителей на горячие линии и в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) в целях оперативного реагирования экстренных служб.

«Прокуратура даст оценку полноте мер, принимаемых к минимизации последствий паводка», — заключается в сообщении.

Ранее в ЕДДС заявили, что в Уссурийске прорвало дамбу, возведенную для сдерживания паводка.

До этого в Краматорске прорвало дамбу водохранилища из-за непогоды.