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Москвичам рассказали о погоде в столице на субботу

Облачная погода с дождем и до +25°C ожидаются в Москве 12 августа

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Облачно, дождь, местами гроза и до 25 °C тепла ожидаются в Москве в субботу, 12 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют 23…25 °C тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до +16 °C, пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах +21…+26 °C. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до +13 °C.

Ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать из-за грозы в Москве и области до 00:00 воскресенья, из-за пожарной опасности четвертого класса в Подмосковье — до 22:00 субботы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что потепление до +23…+29°C и прекращение осадков ожидается в Москве со вторника, 15 августа, а пик жары следует ожидать в четверг и пятницу. 

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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