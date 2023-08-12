В квартире в Иванове обнаружили тела двух женщин

Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин, тела которых были найдены в квартире в Иваново. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России в Telegram.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, тела двух женщин 85 и 43 лет соответственно с признаками насильственной смерти были обнаружены на улице Красных Зорь после того, как обе перестали отвечать на звонки.

В СК заявили о том, что подозреваемый пойман. Им оказался 44-летний житель Ярославской области. Он познакомился с младшей жертвой и приехал к ней в дом, где и совершил преступление. Сейчас с ним работают следователи, по месту жительства мужчины проводится обыск.

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