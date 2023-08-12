В Гидрометцентре рассказали, когда жара вернется в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что потепление до +23…+29°C и прекращение осадков ожидается в Москве со вторника, 15 августа, а пик жары следует ожидать в четверг и пятницу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в выходные и понедельник в Москве ожидается погода в диапазоне +22…+25°C. Суббота, 12 августа, окажется достаточно дождливой, а в последующие два дня интенсивность осадков уменьшится.

«Начиная со вторника прогнозируется повышение температуры. Вторник и среда будут очень комфортными днями — много солнца, переменная облачность, без осадков, +23…+29°C», — подчеркнул Вильфанд.

Уже в четверг и пятницу температура в столице «перевалит» за 30°C. Температурный фон будет +26…_31°C, подчеркнул синоптик.

До этого стало известно, что в выходные в 14 российских регионов придут сильные дожди.

Согласно прогнозу, ненастная и мокрая погода установится в Ленинградской, Новгородской, Омской, Томской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском, Алтайском и Приморском краях.

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