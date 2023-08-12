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В Нигерии под обломками упавшей мечети нашли семь тел

В результате обрушения мечети в Нигерии погибли семь человек

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Willy Kurniawan/Reuters

Семь человек погибли в результате обрушения мечети в нигерийском городе Зариа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя городской администрации Абдуллахи Кварбая.

По его информации, крушение случилось в тот момент, когда сотни верующих пришли в религиозное здание на дневную молитву.

«Сначала под завалами нашли четыре тела, после того, как спасатели обыскали разрушенную мечеть, были обнаружены еще три тела», — рассказал Кварбай.

Телеканал отмечает, что обрушения сооружений часто случаются в самой густонаселенной стране Африки — Нигерии, где законы соблюдаются плохо, а строительные материалы редко соответствуют стандартам.

До этого в Красноярске мужчина устроил погром в мечети. Местный житель ворвался в здание, разбил окна и переломал мебель в Соборной мечети.

Ранее в столице Индонезии — Джакарте — купол храма обрушился из-за пожара.

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