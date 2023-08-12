Число погибших при пожарах на Гавайях превысило 60 человек

В управлении округа Мауи штата Гавайи заявили, что количество жертв пожаров на одном из гавайских островов Мауи увеличилось до 67 человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Количество погибших достигло 67», — говорится в заявлении властей региона.

До этого губернатор Гавайев Джош Грин заявил, что число жертв из-за природных пожаров в штате выросло до 59 человек.

До этого сообщалось, что из-за стихийного бедствия сотни местных жителей эвакуировали. В некоторых частях острова Мауи, где вспыхнул пожар, пришлось перекрывать многие дороги. Такие меры властей связаны с тем, что огонь слишком близко подступил к домам.

Некоторые не могут дозвониться до экстренных служб из-за проблем со связью на острове.

Также Грин отмечал, что окончательное число жертв может оказаться значительно больше 60.

Представители посольства России в США сообщили, что готовы помочь тем гражданам РФ, которые оказались на острове в момент пожаров. В дипмиссии подчеркнули, что активно следят за ситуацией.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.