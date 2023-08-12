Число жертв при пожарах на Гавайях выросло

Губернатор Гавайев Джош Грин заявил, что число жертв из-за природных пожаров в штате выросло до 59 человек. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По его мнению, «без сомнений», этот показатель увеличится.

«Количество погибших достигло 59. Все они погибли, когда пытались убежать от огня, а не внутри зданий», — подчеркнул Грин.

До этого сообщалось, что из-за стихийного бедствия сотни местных жителей эвакуировали. В некоторых частях острова Мауи, где вспыхнул пожар, пришлось перекрывать многие дороги. Такие меры властей связаны с тем, что огонь слишком близко подступил к домам.

Некоторые не могут дозвониться до экстренных служб из-за проблем со связью на острове.

Также Грин отмечал, что окончательное число жертв может оказаться значительно больше 60.

Представители посольства России в США сообщили, что готовы помочь тем гражданам РФ, которые оказались на острове в момент пожаров. В дипмиссии подчеркнули, что активно следят за ситуацией.

Ранее Грин заявил, что город Лахайна, который два столетия назад был столицей Королевства Гавайи, на 80% «сожжен дотла».