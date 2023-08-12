Движение по Крымскому мосту перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

До этого глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Киев мог быть причастен к атаке на российский танкер в Керченском проливе.

Он заявил, что любой «хлопок», происходящий с российскими кораблями или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к «врагу». Слова Малюка приводятся в Telegram-канале СБУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.