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В Колумбии зафиксировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Колумбии

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Uwe Anspach/Global Look Press

На севере Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом информирует Геологическая служба США.

Согласно информации службы, подземные толчки были зафиксированы в 30 км от города Итуанго, где проживают примерно 25 тыс. человек.

В сообщении отмечается, что очаг стихии залегал на глубине 49,7 км.

О жертвах и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась. По оценке сейсмологов, данное землетрясение не должно причинить значительного ущерба.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне на территории Красулинского сельского поселения в Кузбассе зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,9. Зарегистрированное землетрясение имело техногенное происхождение. Специалисты сделали вывод, что подземные толчки спровоцировали взрывы в разрезе.

До этого на востоке Турции сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.

Ранее фанаты Тейлор Свифт вызвали рекордную сейсмическую активность на ее концерте в Сиэтле.

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