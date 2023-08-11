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Жители двух дагестанских сел подрались из-за музыки на свадьбе

Baza: в Дагестане более 100 человек участвовали в драке из-за свадебной музыки

В Дагестане более 100 человек из двух сел подрались на следующий после свадьбы день. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 11 августа в Ногайском районе. Потасовку устроили жители сел Шумелик и Батыр-Мурза. Конфликт, по данным источника, произошел из-за музыки на свадьбе, состоявшейся накануне.

Недовольные выбором музыкального сопровождения представители населенных пунктов сошлись на пустыре, вооружившись дубинами, палками и другими подручными средствами. Как пишет канал, в разбирательствах приняли участие более сотни человек.

К месту событий приехали несколько десятков сотрудников МВД. Под угрозой привлечения к ответственности драка прекратилась, а разногласия сошли на нет.

Ранее пара из Сингапура сыграла свадьбу в McDonald's.

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