Сотрудникам Минцифры запретили использовать устройства Apple на работе

Минцифры РФ ввело запрет на использование в служебных целях мобильных устройств Apple. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

«Вводится запрет на использование мобильных устройств <…> для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке», — сказал министр.

Он обратил внимание, что в личных целях iPhone использовать разрешается. Министр пояснил, что если у сотрудников нет возможности использовать телефон на системе Android, то они должны будут использовать компьютер для доступа к почте и документообороту.

Шадаев подчеркнул, что ведомство не собирается выделять средства для закупки личных устройств сотрудникам.

В середине июля Минцифры РФ анонсировало запрет на использование iPhone для своих сотрудников. До этого перестали разрешать пользоваться iPhone специалистам всех организаций «Ростеха», а также — Минпромторга России для рабочей переписки.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.