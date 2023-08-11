Amazon уволил курьера, который оскорбил клиентку и оставил заказ у мусорных баков

В Великобритании Amazon уволил курьера, который оставил клиентке оскорбительную записку. Об этом сообщает Mirror.

Жительница города Ранкорн в графстве Чешир заказала товары на Amazon, но не успела вернуться домой к моменту доставки, а когда все же пришла обратно, то обнаружила на крыльце странную записку с текстом: «За мусорным баком дура». Она именно там нашла посылки и заказанные ею искусственные цветы, а потом решила рассказать об инциденте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пост прокомментировали многие люди, в основном осуждавшие поведение курьера. После на ситуацию отреагировали представители маркетплейса.

«Сотрудник службы доставки больше не будет осуществлять доставку от имени Amazon. Мы предъявляем очень высокие требования к поставщикам услуг доставки и к тому, как они обслуживают клиентов», — говорилось в заявлении компаниии.

Ранее курьер службы доставки ударил по голове незнакомую девушку на улице Красноярска.