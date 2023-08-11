На Урале врачи спасли 26-летнюю многодетную мать, у которой случился инсульт после родов

В Екатеринбурге операцию молодой матери по удалению тромба провели врачи нескольких городских медицинских учреждений. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на Свердловскую областную клиническую больницу № 1.

Инсульт у 26-летней жительницы Свердловской области случился через месяц после четвертых родов. Три дня она жаловалась на одышку, а когда она усилилась, муж отвез жену в областной центр. По дороге у женщины нарушилась речь, а также ослабли правые рука и нога. После осмотра больной, проведенного врачами скорой помощи, ее доставили в приемное отделение ЦГКБ № 1.

«После родов в венах ног образовались тромбы, которые с током крови попали в легочную артерию и вызвали нарушение дыхания, но из-за аномалии в сердце часть тромбов, минуя легкие, где бы они застряли, проникли в левые отделы сердца, откуда попали в артерии мозга. В итоге у пациентки одновременно развились два жизнеугрожающих состояния: ишемический инсульт и тромбоэмболия легочной артерии — каждое из которых без своевременной помощи могло привести к смерти», — объяснил Андрей Алашеев, заведующий неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ № 1.

Сначала медики стабилизировали состояние пациентки и перевезли ее в региональный сосудистый центр, там женщине через проколы удалили тромб. Позже выяснилось, что у пострадавшей имеется генетически обусловленная склонность к образованию тромбов. После операции она провела в больнице три недели, которые ушли на частичное восстановление речевых функций. Молодая мать начала говорить короткими фразами и ходить по палате, а также смогла самостоятельно позвонить родным. Затем ее отправили на восстановление в центр «РЖД-Медицина».

«Специалистам удалось добиться значительного регресса речевых и двигательных нарушений, улучшения навыков самообслуживания. В целом у пациентки отмечается благоприятный прогноз для восстановления», — заявил руководитель центра.

После, как ожидается, реабилитацию женщина продолжит в Клиническом институте мозга, а следующие два года она будет получать лекарства для профилактики инсульта бесплатно.

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