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Сексолог назвала неожиданный минус увеличения губ

Сексолог Лакшми: девушку с увеличенными губами могут неправильно понять

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Shutterstock

Девушки в основном идут на изменения внешности, отдавая дань моде. Если загуглить: «Какие губы нравятся мужчинам?», то самый популярный ответ будет: «пухлые». Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказала Екатерина Лакшми, секс-коуч, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets.

«Девушки с пухлыми губами считываются окружающими как более чувственные, пылкие и тактильные. Какой же сюрприз ожидает окружающих, когда девушка, которая считывается как чувственная, оказывается холодной. Чем это может быть опасно? От вас будут ожидать определенного (несвойственного вам) типа поведения. И вы просто-напросто начнете притягивать не тех людей. Несмотря на внешние перемены, характер не меняется, и может получиться, что вы будете вынуждены все время «носить маску», – сообщила Екатерина Лакшми.

Сексолог отметила, что нет ничего плохого в том, чтобы прибегать к улучшениям внешности, но важно понимать, зачем женщина это делает.

«Если вы идете на это, чтобы скорректировать какие-то недочеты, при этом оставаясь собой, то это прекрасно. Если же вы стремитесь к изменениям от непринятия себя и из нелюбви к себе, то лучше вначале пройти курс терапии с психологом. Возможно, после него вам ничего не захочется менять. А если захочется, то это уже будет совсем другая история», – объяснила эксперт.

Екатерина Лакшми подчеркнула, что все мужчины разные, и женщины им нравятся тоже разные: «Главное – найти своего человека. Мужчины любят не за губы, мужчины любят тех женщин, которые любят сами себя».

Ранее сексолог объяснил, как рассказать подруге об измене ее мужа.

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