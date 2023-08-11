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В Ростовской области ищут неизвестного, изнасиловавшего кота в Азовском районе

В Азовском районе Ростовской области кот пострадал от изнасилования

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Depositphotos

Неизвестный изнасиловал кота в Ростовской области. Об этом сообщает Donnews.ru со ссылкой на азовский приют «Феникс».

В начале августа жительница села Займо-Обрыв Азовского района нашла кота с многочисленными разрывами в области хвоста. Женщина отвезла его к зоозащитникам, теперь пострадавшему от человеческой жестокости животному предстоят длительные лечение и реабилитация.

«Сейчас пытаемся стабилизировать его состояние, снимаем воспаление, колем антибиотики. Мы не знаем пока, сколько это займет времени, но впереди у нас операция. Хвост точно под ампутацию. А главное — нужно все сшивать, делать пластику. Собирать внутренние ткани, как порванные лоскутки», — поделились активисты в группе приюта во «ВКонтакте».

По данным издания, случаи изнасилования домашних или бродячих котов в области участились.

Как рассказала Ольга Бухановская, главный врач ростовского лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс», на подобные поступки способны люди в измененном состоянии сознания.

«Возбудился и изнасиловал, удовлетворив свои потребности. И в этом случае велика вероятность, что он больше подобного не совершит. И даже не вспомнит об этом, придя в себя», — объяснила она.

Также на это может пойти человек с умственной отсталостью, который, вероятно, совершает аналогичные акты регулярно, удовлетворяя таким образом потребность в близости.

Ранее в Вышнем Волочке создали петицию с требованием наказать серийного насильника котов.

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