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В Тюменской области участникам СВО вручили удостоверения ветеранов боевых действий

В Тюменской области бойцы СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий

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Телеграм-канал «Защитники Отечества»

Удостоверения ветеранов боевых действий вручили 15 подопечным филиала фонда «Защитники Отечества» в Тюменской области, сообщается в Telegram-канале организации.

Отмечается, что документы выданы, в том числе бойцам, призванным в рамках мобилизации, контрактникам и участникам добровольческих формирований — отрядов «БАРС», «Ахмат», «Тобол».

В тюменском филиале фонда «Защитники Отечества» уточняют, что за 2 месяца в организацию поступило порядка 900 обращений, 30% из них связаны с получением удостоверения ветерана боевых действий и помощью в восстановлении документов для получения данного удостоверения.

В фонде «Защитники Отечества» пояснили, что для оперативного решения данных вопросов филиалом и областным военкоматом заключено соглашение о сотрудничестве, а после вручения удостоверений социальные координаторы сразу приступили к работе со своими подопечными.

Кроме того, сообщается, что ветераны в рамках одного окна получили консультации и оформили документы у специалистов соцфонда, органов соцзащиты и образования, центра занятости.

Доброволец подразделения «БАРС» Сергей Рыков поблагодарил сотрудников филиала фонда и рассказал, что обратился в организацию 2 недели назад по вопросу получения удостоверения и оказания медпомощи.

По его словам, уже на следующий день ему позвонили и предложили пройти медицинское обследование. Далее с ним связалась социальный координатор, который консультировала его по всем вопросам. Сегодня ветеран спецоперации получил удостоверение.

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