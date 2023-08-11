Канал экс-разведчика США на платформе YouTube заблокировали. Это следует из информации на канале Риттера.

«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — следует из текста уведомления.

Ранее Риттер заявил, что украинские военные могут попытаться сместить с поста президента Владимира Зеленского из-за нехорошей ситуации на фронте. По его словам, чем больше украинских бригад уничтожаются российскими войсками на фронте, тем больше отчаяния возникает в рядах ВСУ.

Риттер также заявил, что украинский конфликт не может завершиться на «абсурдных» условиях Зеленского, поэтому нужны переговоры с участием России. В ходе этого же эфира экс-разведчик сказал, что Украина может столкнуться с катастрофой в случае отказа от мирных переговоров на условиях РФ.

До этого в эфире YouTube-канала Stephen Gardner Риттер заявлял, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в ходе контрнаступления.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.