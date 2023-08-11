В Подмосковье 70-летняя женщина госпитализирована после укуса ядовитой змеи

Пожилая женщина пострадала от укуса змеи на даче в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в СНТ «Подлипки» 10 августа. 70-летняя дачница вышла на свой земельный участок и была атакована ядовитой змеей, скрывавшейся в высокой траве. По предварительным данным, пострадавшую укусила в ногу гадюка.

В итоге женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести с токсическим эффектом змеиного яда. Она находится под наблюдением врачей.

О ее самочувствии в настоящий момент данных пока нет.

Ранее 16-летний подросток попал в реанимацию, повстречавшись со змеей у реки Тьмы под Тверью.

До этого в Талдомском городском округе Подмосковья от укуса гадюки пострадала школьница.