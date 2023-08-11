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Житель Алтая избил свою возлюбленную с инвалидностью из ревности

На Алтае мужчине на полгода ограничили свободу за избиение женщины-инвалида

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Depositphotos

Житель Горно-Алтайска признали виновным в нанесении побоев за насилие в отношении сожительницы с инвалидностью. Об этом сообщает Telegram-канал республиканской прокуратуры.

Инцидент, закончившийся приговором для 38-летнего горожанина, произошел в апреле. Как установило следствие, мужчина увидел в квартире у своей близкой подруги гостя мужского пола, а затем в порыве ревности напал на партнершу и, схватив ее за волосы, затащил в другую комнату. Там он избил ее и причинил потерпевшей физическую боль.

Пострадавшая, имевшая с рождения инвалидность, испугалась за свою жизнь и вызвала на место полицию. Правоохранители выяснили, что нападавший уже имеет судимости за грабеж с применением насилия и кражу.

За нападение и побои рецидивист получил полгода ограничения свободы, однако он все же отправится в исправительную колонию, так как суд назначил ему наказание в виде 2 лет 7 месяцев строгого режима с учетом ранее вынесенного приговора.

Ранее россиянин отвез свою 19-летнюю девушку в Сочи, запер в комнате и насиловал несколько дней.

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