Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мединский о главе про Минские соглашения в новом учебнике истории: «ученики узнают правду»

Мединский: цитаты участников Минских соглашений приведены в учебнике по истории

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

В новом учебнике по истории для российских школьников будет параграф под названием «Минские соглашения — что это было», рассказал kp.ru один из авторов пособия, помощник президента России, профессор, доктор исторических наук Владимир Мединский.

По его словам, в нем приводятся цитаты участников данного процесса — экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, бывших президентов Франции и Украины Франсуа Олланда и Петра Порошенко.

«Там нет предположений, там факты. Их прямая речь», — уточнил Мединский.

Он добавил, что Россия пыталась с помощью Минских соглашений «добиться мира на Донбассе в рамках существовавшей тогда международной государственно-правовой системы». При этом, по его словам, остальные участники процесса вели «сознательный, запланированный обман».

Помощник президента отметил, что ученики, прочитав данный параграф, «узнают правду».

7 августа стало известно, что в новом учебнике по истории были полностью переписаны разделы о периоде 1970-х – 2000-х годов, а также добавлен раздел, описывающий события последних девяти лет — начиная от присоединения Крыма к России и заканчивая СВО. Авторы писали новые главы в период с апреля этого года до середины лета.

Ранее Мединский рассказал о главе про СВО из нового учебника по истории для школьников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях