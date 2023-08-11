Мединский о главе про Минские соглашения в новом учебнике истории: «ученики узнают правду»

В новом учебнике по истории для российских школьников будет параграф под названием «Минские соглашения — что это было», рассказал kp.ru один из авторов пособия, помощник президента России, профессор, доктор исторических наук Владимир Мединский.

По его словам, в нем приводятся цитаты участников данного процесса — экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, бывших президентов Франции и Украины Франсуа Олланда и Петра Порошенко.

«Там нет предположений, там факты. Их прямая речь», — уточнил Мединский.

Он добавил, что Россия пыталась с помощью Минских соглашений «добиться мира на Донбассе в рамках существовавшей тогда международной государственно-правовой системы». При этом, по его словам, остальные участники процесса вели «сознательный, запланированный обман».

Помощник президента отметил, что ученики, прочитав данный параграф, «узнают правду».

7 августа стало известно, что в новом учебнике по истории были полностью переписаны разделы о периоде 1970-х – 2000-х годов, а также добавлен раздел, описывающий события последних девяти лет — начиная от присоединения Крыма к России и заканчивая СВО. Авторы писали новые главы в период с апреля этого года до середины лета.

Ранее Мединский рассказал о главе про СВО из нового учебника по истории для школьников.