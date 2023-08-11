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Вспыхнувший в Саратове склад оказался хранилищем этилового спирта

В Саратове на площади 400 квадратных метров горит склад с этиловым спиртом

Сильный пожар распространился на складе с этиловым спиртом в Саратове. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС России.

На данный момент площадь горения составляет 400 квадратных метров, сообщает МЧС. В ликвидации открытого огня задействованы 43 сотрудника экстренных служб и 11 единиц спецтехники.

В результате инцидента пострадал один человек. Мужчину с ожогами госпитализировали до приезда пожарных. Прочие детали произошедшего и причина возгорания на данный момент не уточняются.

О возгорании на одном из складов Саратова стало известно 11 августа. Площадь горения изначально составляла 200 квадратных метров.

Ранее во время пожара на складе в Одинцово пострадал местный сторож.

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