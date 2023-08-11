Участников драки в Пугаревском карьере задержали в Ленобласти

Петербургские полицейские задержали активных участников массовой драки, которая произошла 7 августа в Пугаревском карьере. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГУМВД России по городу и Ленинградской области.

Как рассказали в правоохранительных органах, первым под стражей оказался 25-летний житель Невского района. Уже позже во Всеволожске была проведена операция по поимке других нарушителей.

В результате полицейским удалось задержать троих мигрантов в возрасте 31, 32 и 34 лет. Мужчины являются родственниками и приехали в Россию из одного из среднеазиатских государств.

При этом в ведомстве напомнили, что в ходе массовой потасовки двое человек получили ножевые ранения. Также пострадал еще один иностранец, который впоследствии самостоятельно обратился за медицинской помощью.

«По данному факту полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — добавили в пресс-службе главка.

Согласно данным следствия, драка началась по инициативе нескольких работников Софийской овощебазы. Конфликт стал продолжением давнего спора, возникшего на бытовой почве.

В среду, 9 августа, в подмосковных Люберцах произошла массовая потасовка со стрельбой. Незадолго до этого местные жители заметили на улице толпу иностранцев с оружием в руках.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.