На Ямале женщина воткнула нож в грудь спящего сына

Мать ранила спящего сына ножом в грудь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В июне в селе Сеяха Ямальского района 46-летняя мать распивала алкогольные напитки вместе с 26-летним сыном. Родственники по неуточненной причине поссорились и разошлись. Женщина дождалась, когда ее ребенок уснет и нанесла спящему один удар в грудь кухонным ножом.

Нападавшая решила, что расправилась с потерпевшим, и отправилась к родне. Она призналась близким в совершении преступления, а те вызвали по месту жительства виновницы нападения скорую помощь.

Женщину вскоре задержали правоохранители, а пострадавшему от ее рук сыну врачи оказали необходимую помощь.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее женщина с ножом угрожала двухлетнему сыну отрезать руки и попала на видео.