Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Ямале женщина воткнула нож в грудь спящего сына

СК расследует дело о покушении матери из ЯНАО на жизнь собственного сына

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Мать ранила спящего сына ножом в грудь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В июне в селе Сеяха Ямальского района 46-летняя мать распивала алкогольные напитки вместе с 26-летним сыном. Родственники по неуточненной причине поссорились и разошлись. Женщина дождалась, когда ее ребенок уснет и нанесла спящему один удар в грудь кухонным ножом.

Нападавшая решила, что расправилась с потерпевшим, и отправилась к родне. Она призналась близким в совершении преступления, а те вызвали по месту жительства виновницы нападения скорую помощь.

Женщину вскоре задержали правоохранители, а пострадавшему от ее рук сыну врачи оказали необходимую помощь.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее женщина с ножом угрожала двухлетнему сыну отрезать руки и попала на видео.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях