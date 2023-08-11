Россиянку, впавшую в алкогольную кому, спас ее сын

В Карелии женщина впала в алкогольную кому и выжила благодаря реакции сына. Информация об этом появилась на странице органов местного самоуправления Костомукшского городского округа во «ВКонтакте».

Как пишет источник, местная жительница пострадала от большого количества выпитого алкоголя. Женщина впала в кому из-за интоксикации на глазах у собственного ребенка. Несовершеннолетний быстро среагировал и понял, что его матери нужна помощь медиков. Мальчик вызвал скорую помощь, которая успела спасти россиянку.

Пациентка смогла избежать серьезных последствий, а после восстановления была привлечена к административной ответственности, после того, как комиссия по делам несовершеннолетних дала оценку описанному инциденту.

Теперь семью взяли под контроль органы системы профилактики.

Ранее в Троицке Челябинской области четырехлетняя девочка спасла своего дядю во время пожара.