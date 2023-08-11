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В Киеве поддержали петицию об ограничении деятельности канонической УПЦ

Мэр Киева Кличко поддержал петицию об ограничении деятельности канонической УПЦ

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Стрингер/РИА Новости

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что поддерживает петицию об ограничении деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в столице страны. Главу украинской столицы цитирует издание Klymenko Time.

«Поддерживаю электронную петицию №12273 «Ограничить деятельность Украинской православной церкви на территории Киева», — отметил Кличко.

Петицию, в которой речь идет о расторжении всех договоров аренды с УПЦ, проведении инвентаризации земельных участков и лишении права пользования ими опубликовали 13 июня. Документ уже собрал более шести тысяч голосов. То есть, для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским петиция должна набрать 25 тыс. голосов.

В апреле стало известно, что украинские власти должны рассмотреть петицию о расторжении всех договоров с УПЦ.

11 августа МИД РФ отреагировал на решение Киева выселить монахов из лавры. Днем ранее власти запретили УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра».

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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