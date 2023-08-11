Похищенных в Йемене сотрудников ООН освободили

Пятеро сотрудников Организации Объединенных Наций, взятых в плен в Йемене 11 февраля 2022 года, освобождены. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН, заявление опубликовано на сайте организации.

«Имеющаяся информация свидетельствует о том, что все пятеро в хорошем состоянии», — говорится в пресс-релизе.

Другой информации о сотрудниках ООН и об освобождении не приводится.

В ООН подчеркнули, что таким преступлениям, как похищение людей, нет никакого оправдания. В международной организации выразили поддержку всем, кто до сих пор остается в плену в Йемене.

На этой неделе сообщалось, что гражданина Румынии Юлиан Гергуц освободили и вернули на родину после восьмилетнего пребывания в плену в африканской Буркина-Фасо. Мужчину в апреле 2015 года захватили исламистские боевики.

В мае Австралия добилась возвращения домой своего гражданина Кеннета Эллиота, похищенного семь лет назад в Западной Африке.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из Техаса почти месяц продержали в плену 18-летнюю девушку.