Россиянин ограбил женщину, которая перед этим отказалась с ним познакомиться

Жительница Липецка пострадала от нападения случайного прохожего, который хотел с ней познакомиться. Об этом сообщает местная полиция.

Инцидент произошел 10 августа на Советской улице. Перед этим 38-летняя горожанка ехала на работу в автобусе и получила от другого пассажира предложение завязать с ним знакомство. На его предложение женщина ответила отказом, вышла из общественного транспорта и пешком пошла к месту назначения, разговаривая по телефону. Неизвестный последовал за ней, а затем схватил женщину за волосы, повалили ее на землю и отобрал гаджет.

Пострадавшая вырвалась, добежала до ближайшего магазина и оттуда вызвала полицию. Ущерб она оценила в 15 тыс. руб.

Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался безработный и ранее судимый 34-летний местный житель. Теперь ему вновь грозит лишение свободы. За грабеж он может отправиться в колонию на срок до 7 лет.

Ранее житель Улан-Удэ ограбил партнершу прямо в постели, сняв с ее шеи золотые цепочки.