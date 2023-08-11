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Иммунолог призвал россиян вакцинироваться от COVID-19 до осени

Иммунолог Крючков призвал вакцинироваться от новых штаммов COVID-19 до осени

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Иммунолог Николай Крючков в эфире НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19 до осени. По его словам, нынешняя вакцина не адаптирована к новым штаммам коронавируса и не поможет избежать заражения, однако убережет от тяжелых последствий.

«У нас на сегодняшний день практически отсутствуют адаптированные вакцины к новым антигенным вариантам вируса, они находятся в разработке. Но в нынешних условиях даже существующие вакцины все равно позволяют защититься от тяжелого течения, госпитализации... По-прежнему вакцины остаются достаточно эффективными именно в отношении этих событий», — отметил Крючков.

Он подчеркнул, что властям важно обеспечить значительный охват вакцинацией групп риска и общей популяции на фоне появления нового варианта EG.5 («Эрис»).

11 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за месяц число заражений коронавирусом в мире увеличилось почти вдвое — на 80%. По данным ВОЗ, за период с 10 июля по 6 августа количество случаев составило почти 1,5 млн.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

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