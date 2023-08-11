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Буксировка пробитого ВСУ танкера «Сиг» завершилась

Спасательная служба: поврежденный танкер «Сиг» отбуксировали в порт Аксай

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Yoruk Isik/Reuters

Буксировка танкера «Сиг», который получил пробоину из-за атаки со стороны ВС Украины у Керченского пролива, завершилась, и его доставили в порт Аксай в Ростовской области для ремонта. Об этом сообщает Морская спасательная служба Федерального агентства морского и речного транспорта на своем сайте.

«Аварийно-спасательная партия Азово-Черноморского филиала Морспасслужба завершила основные мероприятия по устранению последствий ЧС с танкером «Сиг» и покинула борт. Судно после буксировки ошвартовано к причалу «Красный моряк» в порту Аксай», — сказано в сообщении.

В службе уточнили, что владелец судна подтвердил окончание аварийно-спасательных работ по факту прихода «Сиг» к месту ремонта.

До этого Росморречфлот сообщил, что атакованный дроном танкер «Сиг» готовят к буксировке для ремонта.

Ранее в Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута.

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