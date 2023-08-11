В логистический центр в порту Мариуполя завезено порядка 32 тыс. тонн стройматериалов

Мариупольский морской торговый порт играет важную роль в социально-экономическом развитии новых регионов, обеспечивая бесперебойную доставку стройматериалов для восстановления инфраструктуры новых субъектов РФ, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Такой объем грузоперевозок был достигнут благодаря организации регулярного сообщения по Азово-Черноморскому бассейну между портами Мариуполя, Ростова-на-Дону, Севастополя, а теперь и Азова. Истроительная отрасль выступает драйвером восстановления экономики новых субъектов РФ, помогая стимулировать производство, создавать рабочие места и оживлять логистику», – отметил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что впервые судно трюмного типа доставило груз строительных материалов по новому маршруту – из порта Азов в порт Мариуполь.

Как уточнили в ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России, которое определено оператором поставок строительных материалов через морской порт Мариуполя, из южных регионов России по новому маршруту Азов – Мариуполь везут продукцию, необходимую для восстановления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Расширяется не только география морских перевозок между Мариупольским и другими портами Азово-Черноморского бассейна, но и номенклатура поставляемых и отправляемых грузов. Растут и объемы морских грузоперевозок: только за июль в логистический центр в Мариупольском морском торговом порту было завезено более 4 тыс. т строительных материалов», – рассказала директор ФАУ «РосКапСтрой» Юлия Максимова.