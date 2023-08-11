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Миронов предложил ввести «родительскую зарплату» для неработающих россиян

Миронов предложил Мишустину ввести «родительскую зарплату» для неработающих

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Depositphotos

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил председателю российского правительства Михаилу Мишустину резолюцию с предложением ввести «родительскую зарплату» для неработающих отцов и матерей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину резолюцию «Форума справедливости» <...> Неработающие родители, занимающиеся воспитанием детей, должны получать от государства «родительскую зарплату», — отметил политик.

По его словам, партия призывает правительство расширить возможности для использования материнского капитала и увеличить срок декретного отпуска.

Отдельный блок в документе посвятили вопросам демографии, отметив, что решения этой комплексной проблемы «должны быть многогранными».

Авторы резолюции предложили утвердить параметры единого федерального статуса многодетных семей и начать выплачивать по одному прожиточному минимуму на каждого члена семьи.

9 августа вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести налоговый вычет для родителей школьников.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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