Устранен сбой на серой ветке метро Москвы после инцидента с пассажиром

Движение поездок по Серпуховско-Тимирязевской (серой) ветке метро в Москве восстановлено после падения человека на пути, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что движение «восстановлено и вводится в график».

Ранее Дептранс Москвы сообщил, что на серой линии метро прервано движение из-за человека на путях.

По данным ведомства, движения не было на участке от «Южной» до «Нагорной».

19 июля мужчина упал на пути на станции метро «Тульская» московского метро, также на серой ветке, и остался жив.

В июне из-за человека на путях были временно увеличены интервалы движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии московского метро. По данным Telegram-канала «Москва онлайн», причиной сбоя стал человек, который уснул на путях движения поездов. Позже его вытащили сотрудники полиции.

Ранее в метро Москвы пассажир заявил на соседку по вагону в полицию из-за радужной ленты.