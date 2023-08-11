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Названы эффективные альтернативы дезодоранту

ОСН: жженые квасцы и соду можно использовать от потливости вместо дезодоранта

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Справиться с повышенным потоотделением могут помочь не только дезодоранты, но и другие средства. Об альтернативных вариантах «Общественная служба новостей» узнала у экспертов.

Так, можно наносить на чистую кожу подмышек порошкообразные жженые квасцы, которые помогут дезинфицировать кожу и устранить запах пота. При этом средство не закупоривает потовые железы и подходит для чувствительной кожи. Заменить дезодорант может и пищевая сода. Чайную ложку соды нужно размешать в стакане теплой воды, после чего с помощью салфетки протереть кожу. В смесь можно добавить эфирное масло, чтобы придать аромат.

Еще один вариант — детская присыпка или тальк, которые нейтрализуют лишнюю влагу и поглощают неприятный запах. Средства также нужно наносить тонким слоем на подмышки. Однако они могут оставить темные пятна на темной одежде. Помимо этого, для борьбы с потом подойдет и эфирное масло. Можно выбрать грейпфрутовое, апельсиновое, мандариновое, бергамотовое масло в количестве 5 мл и разбавить его ромашковым или миндальным маслом в объеме 10 мл. При этом такой метод не подойдет беременным женщинам, предупреждают эксперты.

Парфюмер, аромадизайнер и основатель бренда BY KAORI Юлия Вельчева-Лутак до этого рассказала, что один из самых опасных и нежелательных ингредиентов в составе уходовой косметики — хлорид алюминия (aluminum chloride), который чаще всего встречается в дезодорантах.

Ранее сообщалось, что дезодорант стал причиной пожара в жилом доме в Подмосковье.

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