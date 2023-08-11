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Россиянин отвез свою 19-летнюю девушку в Сочи, запер в комнате и насиловал несколько дней

Mash: в Сочи мужчина насиловал и избивал свою девушку, удерживая ее в комнате

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Depositphotos

Житель Нижнего Новгорода истязал свою возлюбленную во время отдыха в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Недавно 19-летняя девушка познакомилась с 32-летним мужчиной, они стали встречаться и даже собирались пожениться. В июле пара поехала на юг, платил, как пишет источник, за все он.

В какой-то момент, уже находясь на отдыхе, молодые люди выпили и поссорились из-за татуировки на теле девушки, сводить которую она отказалась наотрез. Изображение не понравилось ее настоящему возлюбленному, так как намекало на прошлые отношения. Ревнивец напал на девушку, стал избивать ее ногами и отобрал телефон, чтобы проверить последние звонки.

На следующий день туристы отправились на экскурсию в Абхазию, а когда вернулись в Сочи, мужчина вновь набросился на пострадавшую, изнасиловал ее, опять избил ногами по лицу.

7 августа о произошедшем узнали родители жертвы домашнего насилия, они пытались помочь дочери, но ее партнер диалог поддерживать отказался.

По данным канала, в дело вмешалась полиция, однако до сих пор неизвестно, удалось ли освободить пострадавшую и нет ли в настоящее время угроз ее жизни.

Ранее москвич поссорился в гостях с женой и открыл огонь в воздух, угрожая участковому.

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