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Ищущих убежища в Великобритании выселяют с баржи из-за бактерии

Sky News: мигрантов выселяют с баржи Bibby Stockholm в Британии из-за бактерии

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Toby Melville/Reuters

Ищущих убежища в Великобритании начали выселять с баржи Bibby Stockholm из-за обнаружения в воде опасной бактерии Legionella, вызывающую серьезную легочную инфекцию. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Сообщается, что ни у одного из 39 поселившихся на барже мигрантов не выявили признаков болезни легионеров, вызываемой данной бактерией. Подчеркивается, что она не передается от человека к человеку.

О выселении мигрантов с баржи стало известно спустя несколько дней после того, как им было предписано там разместиться.

Ранее в МВД Великобритании мигрантам пригрозили отказом в госпомощи за отказ заселяться на баржу 1976 года постройки.

Жилая баржа Bibby Stockholm была построена в 1976 году как общежитие для портовых рабочих. Всего британский МВД рассчитывал поселить там 500 мигрантов и просителей убежища.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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