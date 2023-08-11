В Британии легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на оживленное шоссе, пишет LADBible.

Приехавшие на место спасатели и полицейские перекрыли движение в обе стороны на час, пока самолет не был убран с дороги. Офицеры сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Среди тех, кто стал свидетелем аварийной посадки, был Ли Транск, который в этот момент ехал по своим делам.

«Когда я проезжал мимо, некоторые люди пытались помочь пилоту выбраться из подбитого самолета. Крылья самолета занимали всю полосу, по которой я передвигался», — вспоминает мужчина.

Пользователи соцсетей похвалили пилота за то, что он благополучно приземлился и нанес минимальный ущерб самолету и машинам.

«Насколько смелым был этот пилот? Удивительно!» — пишут комментаторы.

В полиции добавили, что сейчас выясняют все обстоятельства случившегося, чтобы после дать развернутый комментарий.

Ранее пассажир самолета пообещал устроить взрыв на борту из-за страха мафиози.