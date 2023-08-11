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Украинца задержали по подозрению в убийстве в Будапеште

Украинца задержали в Будапеште по подозрению в убийстве и краже $14

В Будапеште правоохранители задержали гражданина Украины, который подозревается в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть 49-летнего мужчины в центре города, и краже у него 14 долларов. Об этом сообщает будапештская полиция, передает РИА Новости.

«По имеющимся данным, 30-летний Ференц Б., гражданин Украины, в ночь совершения преступления требовал деньги у жертвы, сидевшей на скамейке на площади Клаузал. Не получив денег, он жестоко избил 49-летнего мужчину, а затем отобрал у него пять тысяч форинтов (около $14. — «Газета.Ru»).

В полиции добавили, что подозреваемый был допрошен, а затем арестован. При этом он не дал показаний.

До этого сообщалось, что в польском городе Бельск-Подляский трое мужчин напали на 20-летнего украинца и его мать. Инцидент произошел в конце июля в центре города. Местная полиция утверждает, что между группой местных жителей и украинцем произошел конфликт, в результате которого последнего избили «руками и ногами». Мать пострадавшего попыталась защитить его, но злоумышленники напали и на нее.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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