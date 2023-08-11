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Мединский рассказал о главе про СВО из нового учебника по истории для школьников

Мединский: все, что содержится в новом учебнике по истории, основано на фактах

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В российских школах с нового учебного года появится единый учебник по Всеобщей истории и Истории России для 10-х и 11-х классов, одна из глав которого будет посвящена спецоперации. О ней kp.ru рассказал один из авторов пособия, помощник президента России, профессор, доктор исторических наук Владимир Мединский.

По его словам, в ходе работы над главой про СВО ее ни разу не переписывали, но значительно сократили.

«Сейчас в ней 27 страниц и 17 параграфов-подразделов. Было предложение рассказывать лишь о тех, кто погиб, как дань памяти — но тогда очень трагически получалось. Или другой подход — включать только Героев России. Но мы взяли самых разных, в том числе и награжденных орденами, и медалями, и гражданских», — отметил Мединский.

Он уточнил, что выбирать героев спецоперации для включения в раздел было сложно, потому что «настоящих героев очень много». В ходе работы над учебником приходилось связываться с родственниками героев, чтобы получить разрешение на публикацию информации о них и фотографий. При этом в информация в пособии не содержит исключительно военных аспектов СВО, потому что это «удел военных историков», добавил помощник президента.

«Все, что попало в учебник, основано на фактах. В заключении учебника я написал, что оценки могут меняться, и что-то впоследствии может быть признано ошибкой — это нормально для науки история. Мы по сей день анализируем опыт Великой Отечественной. <...> Но при этом герои навсегда останутся героями. Навсегда», — заключил Мединский.

7 августа стало известно, что в новом учебнике по истории были полностью переписаны разделы о периоде 1970-х – 2000-х годов, а также добавлен раздел, описывающий события последних девяти лет — начиная от присоединения Крыма к России и заканчивая СВО. Авторы писали новые главы в период с апреля этого года до середины лета.

Ранее сообщалось, что Мединский готовит пособие по военной истории и операциям для 5-11-х классов.

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