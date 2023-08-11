Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ставрополье мать осудили за истязание двух приемных детей

В Ставрополье истязавшую приемных детей мать приговорили к 3,5 годам заключения

close
100%
Shutterstock

В Ставрополье суд вынес приговор женщине, которая издевалась над приемными детьми. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по региону.

У местной жительницы было двое мальчиков – девятилетний инвалид и четырехлетний ребенок с особенностями развития. Приемная мать постоянно избивала детей различными предметами «в воспитательных целях».

Правоохранители выяснили, что помимо этого женщина не кормила их и не обеспечивала необходимые для их особенностей условия.

Приемных детей забрали у матери и отправили в детский дом. Россиянку приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. На данный момент приговор еще не вступил в силу.

Ранее в Ростовской области местных жителей обвинили в том, что они избивали и морили голодом пятерых приемных детей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях