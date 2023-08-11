В Ставрополье мать осудили за истязание двух приемных детей

В Ставрополье суд вынес приговор женщине, которая издевалась над приемными детьми. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по региону.

У местной жительницы было двое мальчиков – девятилетний инвалид и четырехлетний ребенок с особенностями развития. Приемная мать постоянно избивала детей различными предметами «в воспитательных целях».

Правоохранители выяснили, что помимо этого женщина не кормила их и не обеспечивала необходимые для их особенностей условия.

Приемных детей забрали у матери и отправили в детский дом. Россиянку приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. На данный момент приговор еще не вступил в силу.

Ранее в Ростовской области местных жителей обвинили в том, что они избивали и морили голодом пятерых приемных детей.