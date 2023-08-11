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Пожарная собака на гольф-каре сбила четырехлетнюю девочку

NYP: пожарная собака запустила гольф-кар и сбила четырехлетнюю девочку в США

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Pixabay

Принадлежащая отделу пожарной безопасности американского Вестленда собака запустила гольф-кар и сбила четырехлетнюю девочку. Об этом сообщает New York Post.

Во время проведения развлекательного мероприятия Blues, Brews and BBQ собака по кличке Белла запрыгнула в гольф-кар и, усевшись на педаль газа, запустила транспортное средство. Пожарные предприняли попытку догнать и остановить машину, но мероприятие не увенчалось успехом.

Во время движения гольф-кар сбил четырехлетнюю девочку и проехал по ее левой ноге. После осмотра ребенка медиками стало ясно, что серьезных травм пострадавшая не получила, отделавшись испугом. Мать отказалась от госпитализации дочери.

Ранее в Ленобласти двухлетняя девочка попала в реанимацию после укуса алабая.

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