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На Украине ужесточили контроль за получателями соцвыплат

«Страна.ua»: украинские власти могут лишить соцвыплат беженцев в Европе

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IMAGO/Global Look Press

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что власти страны готовятся ужесточить контроль за получателями социальных выплат.

По данным издания, основной акцент делается на отмену выплат гражданам Украины, которые находятся за границей продолжительное время — свыше 30 суток подряд. Такие меры уже применяются к получателям субсидий и временно-перемещенным лицам, а также планируется ввести для претендующих на пособия по безработицы.

Целью таких мер называют предотвращений ситуаций, в которых украинцы одновременно получают пособия в странах ЕС и на Украине.

При этом глава Всеукраинской ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что такая политика может заставить некоторы украинских беженцев отказаться от возвращению на родину.

Ранее Украина получила от США $1,25 млрд на выплату зарплат и соцпомощь.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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